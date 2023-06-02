Оздоев предположил, почему Дзюба назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими бразильскими одноклубниками по санкт-петербургскому «Зениту» и предположил, почему форвард «Локомотива» Артём Дзюба остался недоволен большим количеством бразильцев в клубе.

«Мог ли я вернуться в «Зенит» прошлым летом? Думаю, нет. Из-за того, что, как сказал Дзюба, «Зенит» стал командой из Рио-де-Жанейро? Нет, и когда я там был, там было много иностранцев. Я всегда нормально отношусь к любому формату. Если руководству клуба нравится, то я не могу спорить с этим. Да, у каждого есть своё мнение, но пока мы наёмные работники, у нас не будут его спрашивать.

Я был недоволен поведением бразильцев? Неправда, у меня всегда с ними были прекрасные отношения. Они на сборах из моей комнаты не выходили. Лучше всех из легионеров я общался с Дриусси. Из бразильцев – с Малкомом, Венделом, Дугласом. Сантос – очень спокойный парень, домашний, его никогда не видно. Малком – вообще наш парень. Они все нормальные, я к ним прекрасно относился, и они ко мне так же.

Артём, наверное, имел в виду, что стало много игроков из одной страны. У него у самого были прекрасные отношения со всеми бразильцами. Отлично общался со всеми. Наверное, он имел в виду философию, потому что все дружили между собой», — сказал Оздоев журналисту Нобелю Арустамяну в отрывке из интервью, опубликованном в его телеграм-канале.