Газзаев: «Спартак» растерял много очков во второй части РПЛ — тут вопрос к работе тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся завтра, 3 июня, и начнутся в 17:00 по московскому времени.

«ЦСКА, «Ростов» и «Спартак» — три команды, которые претендуют на серебро и бронзу. Действительно, «Спартак» растерял много очков. Думаю, тут вопрос к работе тренера — надо было разделить и подготовиться к важным матчам: в начале чемпионата и в заключительной части. В начале сезона команды, которые претендуют на большие задачи и цели, набирают очки, в середине всегда бывает небольшой физиологический и моральный спад, а заключительная часть чемпионата показывает результаты. Здесь вопросы к подготовке как физической, так и моральной и результатам. Заключительная часть чемпионата — борьба за результаты, где надо показать характер. Этого, мне кажется, во второй части чемпионата «Спартаку» не хватает», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53).