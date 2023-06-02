В «Спартаке» отреагировали на слова Роши об «уханье» Соболева в матче с ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о том, что форвард красно-белых Александр Соболев в матче 28-го тура РПЛ издавал «ухающие звуки».

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», — приводит слова Дмитрия Зеленова «РБК-Спорт».

Напомним, ранее нападающий красно-белых Александр Соболев был дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Игрок красно-синих также был удалён за аналогичный жест, но по решению заседания КДК красная карточка бразильца была отменена.