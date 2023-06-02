Шишкин: «Спартаку» ничего не остаётся, кроме как обыгрывать «Крылья» и ждать осечки ЦСКА

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча состоится завтра, 3 июня. Начало игры — в 17:00 мск.

«Спартаку» ничего не остаётся, кроме как выигрывать у «Крыльев» и ждать осечки ЦСКА, чтобы они хотя бы не выиграли у «Ростова». На бумаге эта команда фаворит, учитывая, что «Крылья» сейчас шатаются, докатились до стыковых матчей. «Спартак» — фаворит в этом матче. Если не обыграть «Крылья», то на второе место рассчитывать нельзя», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Крылья Советов» (29) находятся на 13-й строчке.