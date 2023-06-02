Малком: я игрок «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне вновь выиграть чемпионство

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком сообщил, что не планирует покидать российский клуб и хочет выиграть с петербуржцами очередное чемпионство. Также бразилец отметил, что готов покинуть команду, если поступит такое предложение, которое устроит все стороны.
«Останусь ли я в «Зените» в следующем сезоне? У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я ещё раз повторю, что моё соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.
При каких условиях я могу уйти? Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днём. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнём другую, не менее красивую историю», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».
- 2 июня 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
12:59
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:40