Малком: я игрок «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне вновь выиграть чемпионство

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком сообщил, что не планирует покидать российский клуб и хочет выиграть с петербуржцами очередное чемпионство. Также бразилец отметил, что готов покинуть команду, если поступит такое предложение, которое устроит все стороны.

«Останусь ли я в «Зените» в следующем сезоне? У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я ещё раз повторю, что моё соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

При каких условиях я могу уйти? Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днём. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнём другую, не менее красивую историю», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».