На матче «Крылья Советов» — «Спартак» ожидается больше 15 тысяч зрителей

На матче 30-го тура РПЛ в Самаре между «Крыльями Советов» и «Спартаком» ожидается больше 15 тысяч зрителей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Планируется, что это будет самый посещаемый матч сезона в Самаре.

Напомним, игра «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена») в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов» напротив борятся за непопадание в зону стыковых матчей.