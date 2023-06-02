Юрий Сёмин: каждая ошибка арбитра в последнем туре РПЛ определяет судьбу команд
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался в преддверии заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Специалист признался, что у него нет фаворита в борьбе за второе место в таблице. Сёмин ждёт от футболистов «боевитый футбол» в последнем туре сезона.
«У меня нет фаворита в борьбе за второе место. Кто к этому дню лучше подготовится, тот и наберёт очки. Ожидаю интересные и боевитые матчи. Самое главное, чтобы матчи в последнем туре хорошо отсудили арбитры. Каждая ошибка определяет судьбу команды, тренера и места в турнирной таблице. Главное, чтобы всё было объективно. Игроки покажут боевитый футбол», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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