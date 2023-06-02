Ярошик: было бы хорошо, чтобы Личка возглавил сильнейшую команду России — «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что было бы интересно посмотреть на чешского тренера «Оренбурга» Марцела Личку в работе с большой командой — с «Зенитом». По мнению Ярошика, Личка смог бы пригласить в «Зенит» лучших чешских футболистов и сделать их чемпионами России.
«Было бы хорошо, чтобы Марцел Личка возглавил такую большую команду — чемпиона России. «Зенит» — сильнейшая команда. Для всех чешских футбольных фанатов, для самого Марцела это было бы здорово, думаю.
Пригласил бы он чешских игроков вместо бразильцев? Если бы в «Зенит» пришли лучшие чешские футболисты, то они бы тоже стали чемпионами.
С бразильцами петербургский клуб называют Рио-де-Жанейро, можно тогда команду было бы называть «Зенит» Карловы Вары? Санкт-Петербург сложно сравнить с Карловыми Варами (смеётся). Потому что это очень маленький чешский город. Он уютный, красивый, но по российским меркам это деревня (смеётся)», — цитирует Ярошика Legalbet.
- 2 июня 2023
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