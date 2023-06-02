Быстров: в «Динамо» подумали, что будут вылезать за счёт великого Овечкина. Ну и правильно

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил планы московского «Динамо» пригласить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сыграть за бело-голубых в товарищеском матче.

«Все смешалось в доме Облонских» — вот как я назвал бы эту, видимо, эпохальную, по чьему-то мнению, идею.

Ну, конечно, если у «Динамо» уже давно всё складывается довольно печально в футбольном плане, что ж им ещё придумать-то?!

«Будем вылезать за счёт великого и могучего хоккеиста, — подумали они, — пиар лишним не бывает, да и столетие клуба надо праздновать с размахом!»

Ну правильно, «Динамо»! Раз не получается привлекать болельщиков к своей игре, то самый эффективный способ — делать из спорта шоу-бизнес!» — написал Быстров в своём телеграм-канале.