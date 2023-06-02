Клубу Второй лиги присудили техническое поражение за игру дисквалифицированного футболиста

Клубу «Кубань Холдинг», который выступает во Второй лиге, присудили техническое поражение по итогам матча с «Форте». Причина — выход на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
«В соответствии с частью 12 статьи 125 дисциплинарного регламента РФС – удовлетворить протесты Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» и ФК «Форте» г. Таганрог на результат матча Второй лиги между командами «Кубань Холдинг» – «Форте», который состоялся 28 мая 2023 года, аннулировать результат данного матча (матч завершился ничьей со счётом 0-0), присудить ФК «Кубань Холдинг» ст. Павловская поражение в указанном матче со счётом 0:3, присудить победу в матче ФК «Форте» г. Таганрог со счётом 3:0.
В соответствии с частью 6 статьи 15, с частью 4 статьи 16, с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Кубань Холдинг» ст. Павловская в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у ФК «Форте» г. Таганрог в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды (ФК «Форте» г. Таганрог не несёт ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения)», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.
- 2 июня 2023
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