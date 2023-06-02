Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубу Второй лиги присудили техническое поражение за игру дисквалифицированного футболиста

Клубу Второй лиги присудили техническое поражение за игру дисквалифицированного футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Клубу «Кубань Холдинг», который выступает во Второй лиге, присудили техническое поражение по итогам матча с «Форте». Причина — выход на поле футболиста, который должен был отбывать дисквалификацию. Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

«В соответствии с частью 12 статьи 125 дисциплинарного регламента РФС – удовлетворить протесты Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» и ФК «Форте» г. Таганрог на результат матча Второй лиги между командами «Кубань Холдинг» – «Форте», который состоялся 28 мая 2023 года, аннулировать результат данного матча (матч завершился ничьей со счётом 0-0), присудить ФК «Кубань Холдинг» ст. Павловская поражение в указанном матче со счётом 0:3, присудить победу в матче ФК «Форте» г. Таганрог со счётом 3:0.

В соответствии с частью 6 статьи 15, с частью 4 статьи 16, с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Кубань Холдинг» ст. Павловская в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у ФК «Форте» г. Таганрог в указанном матче реализованы в связи с решением КДК РФС о техническом поражении другой команды (ФК «Форте» г. Таганрог не несёт ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения)», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
КДК РФС отменил красную карточку футболистки «Зенита» Гживиньской в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023