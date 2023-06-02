Малком: «Зенит» может составить серьёзную конкуренцию и пошуметь в Лиге чемпионов
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что его клуб смог бы составить серьёзную конкуренцию европейским командам и пошуметь в Лиге чемпионов.
«С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьёзную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится и российские клубы вернутся в международные соревнования», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».
«Зенит», как и другие российские команды, лишён права участвовать в еврокубках после бессрочной дисквалификации со стороны УЕФА и ФИФА.
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