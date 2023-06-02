Женский «Локомотив» не смог обыграть «Енисей» в матче 12-го тура Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Наилёй Хасановой. Итоговый результат — 0:0.
Команды не смогли открыть счёт в матче. Футболистки не получили ни одной жёлтой карточки во встрече.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 28 очков за 12 матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав семь очков. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (31). В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рязанью-ВДВ», а «Енисей» — с московским «Динамо». Оба матча запланированы на 10 июня.
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