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Женский «Локомотив» не смог обыграть «Енисей» в матче 12-го тура Суперлиги

Женский «Локомотив» не смог обыграть «Енисей» в матче 12-го тура Суперлиги
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Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Наилёй Хасановой. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. Футболистки не получили ни одной жёлтой карточки во встрече.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 28 очков за 12 матчей. «Енисей» находится на девятой строчке, заработав семь очков. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (31). В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рязанью-ВДВ», а «Енисей» — с московским «Динамо». Оба матча запланированы на 10 июня.

Россия - Суперлига (ж). 12-й тур
02 июня 2023, пятница. 15:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Нет данных
Локомотив (ж)
Москва
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