Масалитин: если ЦСКА не провалит матч с «Ростовом», завоюет медали вместе со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором армейцы встретятся с «Ростовом».
«Есть тревожные ожидания от матча ЦСКА — «Ростов», потому что армейцы не могут себя проявить в решающих матчах. Да и последняя игра ЦСКА расстроила. «Ростов» находится в лучшем психологическом состоянии — если проиграют, то никто не бросит камень в их огород. Карпин выжал максимум из команды. Но ЦСКА точно даст бой.
В этом чемпионате у всех команд были провалы, а у «Ростова» он наступил только в конце. Нужно посмотреть на логистику ростовчан — постоянно куда-то переезжают. А если говорить про частые пенальти и вопросы про судейство, то ни одна нормальная команда не будет работать с судьями с таким бюджетом, как у «Ростова». Потому что предлагать нечего.
Если ничего экстраординарного не произойдёт и ЦСКА не провалит матч с «Ростовом», то армейцы со «Спартаком» завоюют медали», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 2 июня 2023
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