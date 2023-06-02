«Реал» рассматривает возможность подписания Хаверца

«Реал» рассматривает возможность подписания форварда лондонского «Челси» Кая Хаверца, сообщает Marca.

По информации источника, мадридцы снова интересуются немецким нападающим. Кандидатура Хаверца обсуждалась на встрече президента «Реала» Флорентино Переса и тренера Карло Анчелотти. «Сливочные» рассмотрят вариант с покупкой 23-летнего футболиста в случае, если им не удастся подписать Гарри Кейна или Рандаля Коло Муани.

Сообщается, что немец заинтересовал руководство «Реала» во многом тем, что он способен играть на разных позициях в атакующей линии.

В текущем сезоне на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.