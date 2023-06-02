Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает возможность подписания Хаверца

«Реал» рассматривает возможность подписания Хаверца
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» рассматривает возможность подписания форварда лондонского «Челси» Кая Хаверца, сообщает Marca.

По информации источника, мадридцы снова интересуются немецким нападающим. Кандидатура Хаверца обсуждалась на встрече президента «Реала» Флорентино Переса и тренера Карло Анчелотти. «Сливочные» рассмотрят вариант с покупкой 23-летнего футболиста в случае, если им не удастся подписать Гарри Кейна или Рандаля Коло Муани.

Сообщается, что немец заинтересовал руководство «Реала» во многом тем, что он способен играть на разных позициях в атакующей линии.

В текущем сезоне на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Материалы по теме
Магуайр, Кукурелья, Хаверц и Обамеянг — в сборной худших игроков АПЛ по версии ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023