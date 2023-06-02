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Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд

Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не считает, что команда защитила титул чемпиона России без особого напряжения.

«Завоёвывать чемпионство тяжело, особенно когда делаешь это пятый год подряд. Продолжать побеждать — ​это всегда вызов, ведь все вокруг ждут, что ты ошибёшься, не справишься. Но, оформив титул, каждый должен найти внутри себя что-то ещё, должен показать свой характер и профессионализм в оставшихся играх. Слава богу, всё это есть у меня с самого детства. Как и у всех в «Зените» — ​команда продемонстрировала это в последних матчах, хоть и было совсем не просто. Мы доказали всем, что пять лет кряду становимся сильнейшими в России, потому что у «Зенита» невероятный характер.

«Зенит» выиграл чемпионат без особого напряжения? Сказать так означало бы проявить неуважение к нашим соперникам. Повторюсь: защитить титул гораздо сложнее, чем завоевать его впервые, поэтому каждый сезон эти победы даются нам с большим трудом, мы прилагаем для этого максимум усилий. Чемпионат России очень конкурентный, ни одного слабого противника, в любом матче концентрация должна быть на высочайшем уровне», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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