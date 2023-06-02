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Дуглас Сантос — об успехах «Зенита»: наш образ мыслей помогает сохранить голод до побед

Дуглас Сантос — об успехах «Зенита»: наш образ мыслей помогает сохранить голод до побед
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что команда завоевала пять чемпионств подряд в России благодаря особому образу мыслей.

«Думаю, главная причина этих пяти чемпионств за пять лет в том, что, взяв золото в одном сезоне, в начале следующего мы забываем об этом, стартуем с чистого листа. Новый сезон — ​это новый настрой на борьбу в каждом матче, домашнем и выездном, без оглядки на прежние достижения. Такой образ мыслей помогает сохранить блеск в глазах и голод до побед, что необходимо для команды, всегда преследующей самые высокие цели, как «Зенит», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

29-летний Дуглас Сантос в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отдал семь результативных передач.

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