Дуглас Сантос высказался о своём будущем в «Зените»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что намерен продолжить карьеру в российском клубе.

«Связываю ли я своё будущее с «Зенитом»? Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж. Мне ещё есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит богу — ​он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привёл меня в «Зенит». И я вверяю свою жизнь в его руки — ​он точно знает, что лучше для меня», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

29-летний Сантос стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Гамбурга». Нынешнее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.