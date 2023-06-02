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Николай Толстопятов: после аренды возвращаюсь в «Спартак»

Николай Толстопятов: после аренды возвращаюсь в «Спартак»
Николай Толстопятов и Антон Зиньковский
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Российский защитник московского «Спартака», выступающий в аренде за «КАМАЗ», Николай Толстопятов высказался о своём желании вернуться в стан красно-белых.

«После аренды возвращаюсь в Москву. Очень хочется играть в таком клубе, как «Спартак». Конечно, следил, смотрел каждый матч команды, что в Кубке, что в чемпионате.

Начало сезона было очень хорошим, но и сейчас результаты хуже не стали. Считаю, Абаскаль задаёт команде темп. Она стала играть в более быстрый футбол. В нынешнем «Спартаке» нравится больше всего Георгий Джикия. Считаю его лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге», — приводит слова Толстопятова «ТИ-Спорт».

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.

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