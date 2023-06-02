«Милан» и Леау продлили контракт до 2028 года

«Милан» продлил контракт с португальским вингером Рафаэлом Леау, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2028 года. При этом зарплата 23-летнего футболиста по новому контракту вырастет до € 5 млн в год. Отступные в соответствии с документом составят € 175 млн.

В текущем сезоне на счету Леау 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Ориентировочная стоимость португальского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

В прошлом сезоне Леау выиграл с «россонери» скудетто, а также был признан лучшим игроком чемпионата Италии. Португалец выступает за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года).