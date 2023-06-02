Джикия: многое слышал о Моуринью, это один из величайших тренеров в истории

Российский защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что ближайшая книга, которую он прочитает, будет про главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

«Скажу книгу, которую буду читать, — про Жозе Моуринью, которая вышла недавно. Очень интересно его виденье — как в жизни, так и в командах. Многое слышал о нём — даже из элементарных видео, в которых он общается с футболистами. Это один из величайших тренеров в истории, который работает в топ-клубах на протяжении многих лет. Теперь хочу больше узнать о нём из первых уст», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в турнирной таблице расположился на третьей строчке, имея в активе 54 очка. От второго места, на котором находится ЦСКА, красно-белые отстают на одно очко.