Кечинов: будем надеяться, что «Спартак» победит «Крылья», а ЦСКА не обыграет «Ростов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от борьбы за медали в последнем туре РПЛ.

«От встречи «Крыльев Советов» и «Спартака» жду красивой и зрелищной атакующей игры и, естественно, победы команды Абаскаля. Матч однозначно будет тяжёлым для спартаковцев: «Крылья» находятся в зоне стыков. В последней игре сезона, тем более перед своими болельщиками, они будут играть с серьёзным настроем.

Но даже в случае победы не всё зависит от «Спартака»: если ЦСКА обыграет «Ростов», то армейцы занимают второе место. Поэтому будем надеяться, что ЦСКА в своём матче очки потеряет, а «Спартак» победит «Крылья». Хотелось бы, чтобы команда Абаскаля заняла второе место. Но надо быть реалистами — если в прошлом туре с «Пари НН» всё зависело от самих спартаковцев, то сейчас нет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.