Хохлов — о моменте с Заикой: есть правила для всех. Как играет Вильмар Барриос с серёжкой?
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал эпизод с участием футболиста команды Кирилла Заики, когда игроку не разрешили выйти на замену из-за неснимавшегося обручального кольца.
«Это странно. Есть правила. Они для всех. Если не должно быть никаких украшений, то не должно. Как играет Вильмар Барриос с серёжкой? Перед игрой бригада арбитров мило улыбается, понимают, что она под пластырем. А тут они в принципиальную позу становятся. Мне непонятно», — сказал Хохлов в программе «РецепТура» на «Матч Премьер».
Напомним, завтра, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
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