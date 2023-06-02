Хави объяснил, почему Жоау Канселу не перешёл в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб хотел арендовать в январе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Однако «горожане» передумали в последний момент и отправили португальца в мюнхенскую «Баварию».

«Мы хотели взять Канселу ещё в январе. «Ман Сити» сами предложили его нам, и мы согласились. В конце концов, по непонятным нам причинам они отказались от этой сделки, и переход сорвался», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что у 29-летнего Канселу конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, поэтому он вряд ли продолжит выступать за команду под его руководством. Португальца по-прежнему хочет подписать «Барселона», «Бавария» не собирается вступать в сделку.

Чемпионская раздевалка «Барселоны». Видеоролик: