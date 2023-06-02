Хави объяснил, почему Жоау Канселу не перешёл в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб хотел арендовать в январе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Однако «горожане» передумали в последний момент и отправили португальца в мюнхенскую «Баварию».
«Мы хотели взять Канселу ещё в январе. «Ман Сити» сами предложили его нам, и мы согласились. В конце концов, по непонятным нам причинам они отказались от этой сделки, и переход сорвался», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что у 29-летнего Канселу конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, поэтому он вряд ли продолжит выступать за команду под его руководством. Португальца по-прежнему хочет подписать «Барселона», «Бавария» не собирается вступать в сделку.
Чемпионская раздевалка «Барселоны». Видеоролик:
- 2 июня 2023
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
16:52