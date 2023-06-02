«Челси» сохраняет интерес к Кайседо

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«Челси» по-прежнему вовлечён в борьбу за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, эквадорский хавбек остаётся в списке потенциальных вариантов для усиления лондонского клуба. Боссы «Челси» попытаются подписать Кайседо независимо от того, что произойдёт со сделкой по переходу полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

Сообщается, что главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби в январе посоветовал Кайседо остаться в клубе до июня и пообещал молодому футболисту продать его летом в случае хорошего предложения от любой из команд.

В текущем сезоне на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Кайседо со стороны ещё одного лондонского клуба.