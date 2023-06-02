Осимхен признан лучшим нападающим Серии А сезона-2022/2023, Проведель — лучший голкипер

Стали известны сильнейшие игроки чемпионата Италии сезона-2022/2023. Лучший игрок до 23 лет, вратарь, защитник, полузащитник и нападающий получат трофей на поле в последний игровой день сезона, сообщает официальный сайт Серии А.

Полный список выглядит так:

вратарь: Иван Проведель («Лацио»);

защитник: Ким Мин Джэ («Наполи»);

полузащитник: Николо Барелла («Интер»);

нападающий: Виктор Осимхен («Наполи»);

лучший игрок до 23 лет: Николо Фаджоли («Ювентус»).

Рейтинг составлен с учётом расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных отслеживания, записанных системой Hawk-Eye. Рейтинговая система учитывает не только статистические и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча, оптимальные движения, выбор позиции и вклад в техническую и физическую эффективность команды, что позволяет объективно и качественно оценить результат.