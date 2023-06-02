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В «Спартаке» сообщили, что Селихов и Дуарте не примут участия в матче с «Крыльями Советов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не сыграют в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте — у обоих простуда», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, игра «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена») в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.