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Фабио Капелло согласился с выбором Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона Серии А

Фабио Капелло согласился с выбором Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона Серии А
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло согласился с выбором нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком сезона Серии А.

«Согласен с выбором! Хвича абсолютно заслуженно признан лучшим игроком Серии А», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рейтинг был составлен с учётом расширенного анализа Stats Perform, созданного на основе данных отслеживания, записанных с помощью системы Hawk-Eye. Рейтинговая система учитывает не только статистические данные и технико-тактические действия, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты, такие как движение без мяча, выбор позиции, вклад в техническую и физическую эффективность команды, что позволяет объективно и качественно оценить результат.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи». Видеоролик:

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