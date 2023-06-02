Эдерсон не сыграет с первых минут в финале Кубка Англии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес не попадёт в стартовый состав «горожан» на финал Кубка Англии, сообщает пресс-служба английского клуба.

«Да, Штефан Ортега будет играть в финале. В Кубке я всегда доверял второму вратарю, даже в «Барселоне» и «Баварии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

Отметим, что Ортега сыграл во всех пяти матчах «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше Кубка Англии и не пропустил ни одного гола.

Финальная встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра состоится в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.