Эдерсон не сыграет с первых минут в финале Кубка Англии
Поделиться
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес не попадёт в стартовый состав «горожан» на финал Кубка Англии, сообщает пресс-служба английского клуба.
«Да, Штефан Ортега будет играть в финале. В Кубке я всегда доверял второму вратарю, даже в «Барселоне» и «Баварии», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».
Отметим, что Ортега сыграл во всех пяти матчах «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше Кубка Англии и не пропустил ни одного гола.
Финальная встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра состоится в субботу, 3 июня, в 17:00 мск.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:57
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:25
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
17:59
-
17:54
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
16:52
Партнерский контент