Юрий Сёмин отреагировал на признание Хвичи лучшим футболистом сезона Серии А

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на признание вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим футболистом сезона Серии А.

«Большой успех быть лучшим игроком итальянской лиги. Это высочайший уровень. Хвича это заслужил, потому что играл ярко в каждом матче, является очень значимым игроком в «Наполи». Забить столько мячей и сделать столько передач, имея позицию левого нападающего — это могут только талантливые люди.

Он молодец. Хвича приехал и развивал свой талант ежедневной работой. Он рабочий человек, который любит трудиться в интересах клуба. У него есть своя цель, и он её добивается. На данном этапе он добился потрясающих успехов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 33 матча за «Наполи» в чемпионате Италии, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами.