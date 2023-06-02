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Холанд: сделаю всё, чтобы «Манчестер Сити» завоевал требл

Холанд: сделаю всё, чтобы «Манчестер Сити» завоевал требл
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о возможном завоевании «горожанами» требла в текущем сезоне.

«Меня купили для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Не стоит это забывать. Победа в таком турнире будет очень много значить для нас всех. Я сделаю всё, чтобы моя команда завоевала требл. Это моя самая большая мечта, хоть нам и не будет легко.

Нас ждут два финала с двумя топовыми командами, которые хотят остановить нас. Они будут мотивированы и подготовлены. Мы должны выступить на пределе своих возможностей. В таком случае у нас будут хорошие шансы на успех», — приводит слова Холанда BBC Sport.

В текущем сезоне на счету Холанда 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Напомним, в субботу, 3 июня, «Ман Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а в следующую субботу, 10 июня, «горожане» встретятся с «Интером» в решающем матче Лиги чемпионов. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли английскую Премьер-лигу.

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