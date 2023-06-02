Гаджи Гаджиев: как тренер я завершил карьеру

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что завершил тренерскую карьеру.

«Конечно, можно оговорить, что как тренер я завершил карьеру. Думаю, что 2015 год ещё могу отнести к активной деятельности главного тренера, а с 2016 го я уже был наставником, старался передавать опыт. И это мне нравилось больше, чем тренировать. В Перми доверял Вадиму Евсееву, Андрею Каряке, вместе мы обсуждали тренировки, все моменты до и после игры.

Я и в «Динамо» помогаю тренерам, обсуждаем с ними различные вопросы, но если понадобится встать на бровку тренером, то нет», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Напомним, Гаджи Гаджиев является бронзовым призёром чемпионата России (2004) и дважды финалистом Кубка России (2001, 2004).