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Головин не попал в заявку «Монако» на заключительный матч сезона

Головин не попал в заявку «Монако» на заключительный матч сезона
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 30-го тура Лиги 1 с «Тулузой», сообщает «твиттер» французского клуба.

Заявка монегасков на матч с «Тулузой»

Заявка монегасков на матч с «Тулузой»

Фото: «Твиттер» ФК «Монако»

Ранее стало известно, что на тренировке Головин получил повреждение приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне на счету российского хавбека 45 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

За тур до окончания сезона в Лиге 1 «Монако» опустился с четвёртой на шестую строчку, пропустив вперёд «Ренн» и «Лилль». Команда набрала столько же очков, сколько и «Ренн» — 65, однако монегаски уступают по дополнительным показателям. «Монако» и «Лилль» разделяет одно очко.

Напомним, четвёртое место в чемпионате Франции позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы, в то время как пятая строчка выводит команду в квалификационный раунд Лиги конференций.

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