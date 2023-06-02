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Роша: «Зенит» не удалось догнать, поэтому постараемся занять второе место и забрать Кубок

Роша: «Зенит» не удалось догнать, поэтому постараемся занять второе место и забрать Кубок
Виллиан Роша
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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша подвёл промежуточные итоги своего первого года в команде.

«Чемпионат довольно трудный. Команда хотела бороться за победу во всех турнирах, в которых участвовала. К сожалению, догнать «Зенит» не удалось, поэтому постараемся занять второе место и забрать Кубок. Крайне важно обыграть и «Ростов», порадовать наших болельщиков. А после этого все мысли будут только о Кубке России. Уверен, что у нас получится отлично настроиться на матч с «Краснодаром» и победить в этом Суперфинале», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от красно-синих на одно очко.

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