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Роша: ребята сейчас максимально сплотились, а это очень важно для атмосферы в раздевалке

Роша: ребята сейчас максимально сплотились, а это очень важно для атмосферы в раздевалке
Виллиан Роша
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Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о причинах хорошей игры команды в весенней части чемпионата.

«Мы провели качественную работу, каждый был сосредоточен и сконцентрирован на своём любимом деле. Ребята сейчас максимально сплотились, а это очень важно для атмосферы в раздевалке. В этом и состоит рецепт успеха», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от красно-синих на одно очко.

Завтра, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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