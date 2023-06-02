Роша: ребята сейчас максимально сплотились, а это очень важно для атмосферы в раздевалке

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о причинах хорошей игры команды в весенней части чемпионата.
«Мы провели качественную работу, каждый был сосредоточен и сконцентрирован на своём любимом деле. Ребята сейчас максимально сплотились, а это очень важно для атмосферы в раздевалке. В этом и состоит рецепт успеха», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от красно-синих на одно очко.
Завтра, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
- 2 июня 2023
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