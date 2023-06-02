Фернандеш: в «МЮ» знают, что болельщики не хотят видеть «МС» с тремя титулами в сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался в преддверии финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 3 июня.

«Мы строим нечто особенное. Если мы выиграем Кубок Англии, это придаст нам больше веры в следующий сезон и позволит стремиться к большим целям.

«Манчестер Сити»? Мы хотим выиграть лигу, и это то, что они сделали в этом сезоне, поэтому они — команда, которую нужно обыграть. Возможно, это команда, которая играет в лучший футбол на протяжении многих лет. Они заслуживают быть в этом положении, потому что они были очень хороши.

Мы знаем о том, что «Сити» может завоевать требл. Мы знаем историю нашего клуба и знаем, что болельщики не хотят, чтобы «Сити» удалось это сделать, но сейчас мы думаем о том, чтобы выиграть еще один трофей. Мы хотим выиграть этот трофей для себя, для клуба, для болельщиков. Вот и все», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

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