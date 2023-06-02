«Айнтрахт» продлил контракт с Гётце

«Айнтрахт» продлил контракт с полузащитником Марио Гётце, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Новое соглашение франкфуртцев с 30-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года.

«То, что Марио подписал новое соглашение, является важной новостью, особенно перед финалом Кубка Германии. Он идеально подходит нам в человеческом и спортивном плане и всё больше и больше становится одним из ключевых игроков команды. Прошлым летом мы знали, что привлекаем в «Айнтрахт» замечательного человека и игрока, и Марио каждый день подтверждал это своей усердной работой», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/2023 на счету Гётце 45 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и десятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн. Игрок выступает за «Айнтрахт» с июня 2022 года.