Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш назвал главные преимущества Эрика тен Хага

Бруну Фернандеш назвал главные преимущества Эрика тен Хага
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Он очень требователен. Он хочет побеждать. Он хочет выиграть все. Он не скрывает этого, он показывает это, он доносит это до игроков. Вы должны быть на самом высоком уровне, чтобы играть с ним, чтобы быть частью клуба. Эрик потребовал, чтобы все поняли, что мы в большом клубе и чтобы быть здесь, мы должны это заслужить. Он изменил менталитет каждого, чтобы никто не расслаблялся и не думал, что его место здесь гарантировано».

Тен Хаг знает, что я никогда не сделаю ничего, что могло бы создать плохое имя команде или моим товарищам по команде. Он знает это, поэтому и защищает меня. Он два или три раза вызывал меня в свой кабинет и говорил: «Слушай, мы должны это изменить, я думаю, ты можешь сделать это по-другому». Он проявляет к вам уважение, защищает вас, но он всегда требователен. Я хочу отплатить ему тем же», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:

Материалы по теме
Фернандеш: в «МЮ» знают, что болельщики не хотят видеть «МС» с тремя титулами в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023