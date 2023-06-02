Три команды хотят подписать ушедшего из «Барселоны» Жорди Альбу

Мадридский «Атлетико», «Бенфика» и «Интер» заинтересованы в подписании испанского защитника Жорди Альбы, который на днях расторг контракт с «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твитере».
34-летний Альба — воспитанник «Барселоны». Он покинул академию сине-гранатовых в 2005 году и вернулся в родную команду через семь лет после этого. За «Барселону» защитник в 459 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Его соглашение с клубом истекало летом 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Ранее сообщалось, что Альба простил клубу большую часть зарплаты.
Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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