Роша: я больше всех коммуницирую с Мойзесом, но общаемся и с Дивеевым, Гайчем, Зделаром

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, на какой позиции и с кем ему удобнее играть больше всего.

«Не вижу для себя никаких сложностей. Я играл на всех трёх позициях, а также [на позиции] опорного полузащитника. Мне комфортно на любой из них.

Я больше всех коммуницирую с Мойзесом, в том числе потому, что мы говорим на одном языке. Но с помощью жестов общаемся и с Дивеевым, Гайчем, Зделаром. Проблем ни с кем нет», — приводит слова Роши пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт от красно-синих на одно очко.

Завтра, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00 по московскому времени.