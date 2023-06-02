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Борьба за второе место в РПЛ: турнирные расклады для ЦСКА, «Спартака» и «Ростова»

Борьба за второе место в РПЛ: турнирные расклады для ЦСКА, «Спартака» и «Ростова»
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Завтра, 3 июня, в Российской Премьер-Лиге пройдут матчи последнего, 30-го тура. Чемпионом России досрочно стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, а борьбу за серебряные медали продолжают три команды — ЦСКА (55 очков), «Спартак» (54 очка) и «Ростов» (53 очка).

Всего в борьбе за серебро РПЛ может быть семь сценариев:

1) ЦСКА побеждает «Ростов» и автоматически становится серебряным призёром РПЛ. Результат матча «Спартака» с «Крыльями Советов» не имеет значения, красно-белые заканчивают сезон третьими;
2) ЦСКА и «Ростов» делят очки, а «Спартак» побеждает в Самаре. В этом случае красно-белые поднимаются на второе место, ЦСКА — третий;
3) Оба матча заканчиваются вничью. ЦСКА завоевывает серебряные медали, бронза у «Спартака»;
4) ЦСКА и «Ростов» играют вничью, «Спартак» проигрывает. ЦСКА — серебряный призёр, «Ростов» — бронзовый;
5) «Ростов» побеждает ЦСКА, «Спартак» — «Крылья». Красно-белые станут вторыми, дончане — третьими;
6) «Ростов» побеждает ЦСКА, «Спартак» играет вничью. «Ростов» — серебряный призёр, «Спартак» — бронзовый;
7) «Ростов» побеждает ЦСКА, «Спартак» проигрывает «Крыльям». «Ростов» — второй, ЦСКА — третий.

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