Маслов: если выбирать между Писарским и Дзюбой, я отдам предпочтение Артёму

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов высказался об игре форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского в текущем сезоне.

«Конечно, Владимир очень ярко стартовал в текущем сезоне, и прошлый сезон тоже завершил ярко. Он влюбил в себя часть футбольной общественности, но его переход в «Крылья Советов», возможно, был неправильно обставлен или неправильно воспринят им самим. Может, он поторопился. Наверное, он окончательно не собрался с мыслями. Я смотрю все матчи самарцев и вижу, что он старается, но игра не его.

Предварительно могу сказать, что в «Оренбурге» он просто играл столба, а скрипками были аргентинцы. Это моё скромное мнение. Помните, Калачёв однажды сказал, что лучшее место, в которое он подавал, — это голова Дзюбы? Моё мнение, что примерно это относится и к Писарскому. Его партнёры помогли ему реализоваться, а он был в нужном месте в нужное время. Тот же Дзюба — король штрафной. Если сравнивать их двоих, я отдам предпочтение Артёму», — приводит слова Маслова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в первой половине сезона Писарский выступал за «Оренбург». В составе этой команды он провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. За «Крылья» нападающий сыграл 16 матчей, забив три гола и оформив один ассист.