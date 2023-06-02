Борьба за сохранение прописки в РПЛ: как «Факелу», «Крыльям» и «Пари НН» избежать стыков

Завтра, 3 июня, в Российской Премьер-Лиге пройдут матчи последнего, 30-го тура. Борьбу за то, чтобы не попасть в стыковые матчи, ведут три команды: «Пари НН» (27 очков), «Крылья Советов» (29 очков) и «Факел» (30 очков). Рассмотрим варианты для каждой команды, при которых она добьётся желаемого.
«Пари НН» не попадёт в стыки, если победит «Химки», а «Крылья» и «Факел» свои матчи проиграют. При равенстве очков нижегородцы обойдут воронежцев по личным встречам (3:1, 0:1).
«Крылья Советов» спасутся от стыковых матчей, если смогут победить «Спартак», а «Факел» не наберёт три очка в игре с «Зенитом».
«Факел» займёт 12-е место, если:
— победит в гостях «Зенит»;
— сыграет вничью с «Зенитом», а «Крылья Советов» не наберут три очка в игре со «Спартаком»;
— проиграет «Зениту», а «Крылья Советов» сыграют вничью со «Спартаком». При равенстве очков у двух команд воронежцы опередят самарцев по личным встречам (1:1, 2:1). Если же при таком раскладе победит и «Пари НН», то все три команды наберут одинаковое количество очков, и в этом случае лучшим среди них тоже будет «Факел» (семь очков).
- 2 июня 2023
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