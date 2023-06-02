«Фиорентина» обыграла «Сассуоло» в матче последнего тура чемпионата Италии

Завершился матч последнего, 38-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» принимал «Фиорентину» на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. «Фиорентина» одержала победу со счётом 3:1.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота соперника ни разу. Вторая половина встречи началась с гола «Фиорентины» на 46-й минуте: отличился Артур Кабрал. Спустя 25 минут хозяева смогли сравнять счёт усилиями Доменико Берарди, который реализовал пенальти.

Равенство в счёте сохранялось на протяжении восьми минут: на 79-й хавбек флорентийцев Риккардо Сапонара вновь вывел свою команду вперёд. Точку в матче поставил Николас Гонсалес, отличившийся на 83-й минуте. Итоговая победа «Фиорентины» со счётом 3:1. Отметим, что у «Сассуоло» во время матча удалили двух игроков.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «фиалки» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 56 очков в 38 матчах.

«Сассуоло» находится на 13-м месте, у подопечных Алессио Дионизи 45 очков в активе. Лидирует «Наполи», набравший 87 баллов и обеспечивший себе победу в Серии А.