Лахиялов: «Ростов» способен обыграть ЦСКА, а «Спартак» сыграет вничью с «Крыльями»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от последнего тура чемпионата России сезона-2022/2023.

«К сожалению, [в борьбе] за чемпионство и прямой вылет уже давно всё было решено. Но если искать интригу, то её можно найти в борьбе за второе место и за непопадание в стыковые матчи. Не исключён вариант, что второе место займёт «Ростов». Он способен обыграть ЦСКА на выезде, а «Спартак» при этом, думаю, сыграет вничью в Самаре.

Что касается зоны стыков, то было бы интересно посмотреть вариант, когда «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» наберут по 30 очков. Тогда уже придётся брать калькулятор и считать, кто как с кем играл, кто выигрывал между собой, кто больше забивал — вплоть до количества жёлтых карточек. Это если «Факел» уступает «Зениту», «Крылья Советов» играют со «Спартаком» вничью, а «Пари НН» побеждает немотивированные «Химки». Из трёх команд, которые ведут борьбу за непопадание в переходные матчи, я бы отдал предпочтение «Факелу», чтобы он остался без нервотрёпки стыков», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».