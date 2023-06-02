Лахиялов: «Ростов» способен обыграть ЦСКА, а «Спартак» сыграет вничью с «Крыльями»

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от последнего тура чемпионата России сезона-2022/2023.
«К сожалению, [в борьбе] за чемпионство и прямой вылет уже давно всё было решено. Но если искать интригу, то её можно найти в борьбе за второе место и за непопадание в стыковые матчи. Не исключён вариант, что второе место займёт «Ростов». Он способен обыграть ЦСКА на выезде, а «Спартак» при этом, думаю, сыграет вничью в Самаре.
Что касается зоны стыков, то было бы интересно посмотреть вариант, когда «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» наберут по 30 очков. Тогда уже придётся брать калькулятор и считать, кто как с кем играл, кто выигрывал между собой, кто больше забивал — вплоть до количества жёлтых карточек. Это если «Факел» уступает «Зениту», «Крылья Советов» играют со «Спартаком» вничью, а «Пари НН» побеждает немотивированные «Химки». Из трёх команд, которые ведут борьбу за непопадание в переходные матчи, я бы отдал предпочтение «Факелу», чтобы он остался без нервотрёпки стыков», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
- 3 июня 2023
-
00:51
-
00:50
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:17
-
00:15
-
00:03
- 2 июня 2023
-
23:49
-
23:41
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:18
-
21:15
-
21:12