Гарри Кейн сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» — Relevo

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн предпочтёт перейти в мадридский «Реал», нежели в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Relevo.
Ранее сообщалось, что руководство «шпор» не собирается продавать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готово отпустить его по истечении контракта в 2024-м. Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне Гарри забил 32 гола и сделал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать своего футболиста за € 100 млн не английским командам и за € 150 млн клубам, выступающим в английской Премьер-лиге.
Была информация, что видеть в своём составе нападающего сборной Англии хотят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ. Видеоролик:
- 3 июня 2023
-
00:51
-
00:50
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:17
-
00:17
-
00:15
-
00:03
- 2 июня 2023
-
23:49
-
23:41
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:47
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:18
-
21:15
-
21:12