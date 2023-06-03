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Гарри Кейн сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» — Relevo

Гарри Кейн сделал выбор между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» — Relevo
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн предпочтёт перейти в мадридский «Реал», нежели в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Relevo.

Ранее сообщалось, что руководство «шпор» не собирается продавать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готово отпустить его по истечении контракта в 2024-м. Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне Гарри забил 32 гола и сделал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать своего футболиста за € 100 млн не английским командам и за € 150 млн клубам, выступающим в английской Премьер-лиге.

Была информация, что видеть в своём составе нападающего сборной Англии хотят «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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