«Вест Хэм» уволит Мойеса, если тот не выиграет Лигу конференций
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«Вест Хэм» готов расстаться с главным тренером Дэвидом Мойесом в случае поражения в финале Лиги конференций от «Фиорентины». Об этом сообщает The Guardian.
Ранее сообщалось, что «молотобойцы» не планируют увольнять 60-летнего шотландского специалиста и искать ему замену этим летом. Сообщалось, что сохранение места в английской Премьер-лиге позволило Мойесу заручиться поддержкой владельцев, которые сейчас склоняются к тому, чтобы оставить шотландского тренера на своём посту и поддержать его на трансферном рынке.
Была информация, что «Вест Хэм» рассматривал кандидатуры Паулу Фонсеки, Брендана Роджерса, Грэма Поттера, Марку Силвы и Анге Постекоглу на должность главного тренера.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик:
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