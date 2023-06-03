Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» уволит Мойеса, если тот не выиграет Лигу конференций

«Вест Хэм» уволит Мойеса, если тот не выиграет Лигу конференций
Комментарии

«Вест Хэм» готов расстаться с главным тренером Дэвидом Мойесом в случае поражения в финале Лиги конференций от «Фиорентины». Об этом сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» не планируют увольнять 60-летнего шотландского специалиста и искать ему замену этим летом. Сообщалось, что сохранение места в английской Премьер-лиге позволило Мойесу заручиться поддержкой владельцев, которые сейчас склоняются к тому, чтобы оставить шотландского тренера на своём посту и поддержать его на трансферном рынке.

Была информация, что «Вест Хэм» рассматривал кандидатуры Паулу Фонсеки, Брендана Роджерса, Грэма Поттера, Марку Силвы и Анге Постекоглу на должность главного тренера.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик:

Материалы по теме
«Вест Хэм» не планирует искать замену Дэвиду Мойесу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023