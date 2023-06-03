«Вест Хэм» уволит Мойеса, если тот не выиграет Лигу конференций

«Вест Хэм» готов расстаться с главным тренером Дэвидом Мойесом в случае поражения в финале Лиги конференций от «Фиорентины». Об этом сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» не планируют увольнять 60-летнего шотландского специалиста и искать ему замену этим летом. Сообщалось, что сохранение места в английской Премьер-лиге позволило Мойесу заручиться поддержкой владельцев, которые сейчас склоняются к тому, чтобы оставить шотландского тренера на своём посту и поддержать его на трансферном рынке.

Была информация, что «Вест Хэм» рассматривал кандидатуры Паулу Фонсеки, Брендана Роджерса, Грэма Поттера, Марку Силвы и Анге Постекоглу на должность главного тренера.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видеоролик: