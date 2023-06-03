Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, для которого матч с «Клермоном» станет последним в футболке парижского клуба, попрощался с командой.

«Завтра особенный день, завтра я попрощаюсь с этапом моей жизни. Прощай, «ПСЖ». Не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, «ПСЖ», болельщики и Париж дарили для меня похожие чувства. Спасибо за два особенных года, в которые я смог сыграть в каждом турнире и выложиться по полной. Я столкнусь с новыми вызовами, буду носить другие цвета, но сначала и в последний раз — Вперёд, Париж!» — написал Рамос в своих соцсетях.

Рамос выступал за «ПСЖ» с 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее он 16 лет играл в составе мадридского «Реала».

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