Борис Игнатьев: я бы отметил основательный провал «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о провале московского «Динамо» в текущем сезоне.
«Я бы отметил основательный провал «Динамо». Плохого ученика, который не умеет грамотно писать, нельзя ругать за неграмотность. Надо объяснить ему, как писать правильно, и тогда смотреть на результат. «Локомотив» ошибся в выборе тренера и остальных менеджеров, которые рассказывали нам о нужном векторе развития, хотя они не знали, как в нашей лиге обстоят дела. После этого клуб исправился и пригласил хороший тренерский штаб, который помогает развиваться игрокам и толкает их вперёд.
Что случилось с «Динамо»? Иностранный тренер, плохо знакомый со спецификой нашего чемпионата, с погодой и остальным может не адаптироваться к этому. У нас пятимесячный перерыв между двумя частями сезона, наши наставники уже поднаторели к такой направленности», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
За тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в таблице, имея в активе 45 очков.
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