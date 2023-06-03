Левандовски: для «Барселоны» Лига чемпионов в этом сезоне стала большим разочарованием

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от первого сезона в команде.

«Я очень доволен тем, чего мы добились в этом году для клуба, товарищей по команде, а также для города и болельщиков. Я хотел быть частью этого проекта и знал, что команде нужно время, чтобы показать всё, на что способны. Я не могу изменить всё сразу. Но я вижу, что будущее будет намного лучше, и мне нравится быть частью изменений, которые претерпевает «Барса».

Для нас Лига чемпионов стала большим разочарованием, но то, что мы сделали в чемпионате, очень позитивно. В следующем сезоне мы можем показать достойный результат в этих турнирах.

Первый сезон для каждого игрока обычно самый сложный, но для меня он был довольно лёгким. Для нас, как для клуба, самым сложным было ожидание начала сезона. Мне знакомо это чувство, и я уверен, что в следующем году мы выступим ещё лучше», — приводит слова Левандовски Marca, ссылаясь на TVE.



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