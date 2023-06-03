Болельщики «Валенсии» подали иск в прокуратуру на Карло Анчелотти

Фанаты «Валенсии» обратились в прокуратуру с требованием наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесён ущерб имиджу «Валенсии» и её болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем ещё один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти», – цитирует заявление болельщиков «Валенсии» AS.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, что привело к остановке игры на 8 минут. «Валенсия» получила штраф на € 45 тыс. и закрытие одной из трибун «Местальи» на пять матчей, однако позднее наказание сократилось до трёх матчей и € 27 тыс.

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